„Zza kulis Orlen Teamu”. Bartosz Zmarzlik: Kondycję szlifowałem na Teneryfie. Na rowerze [FELIETON]

Przygotowania były więc solidne, czyli takie, jak być powinny. A za mną w tym momencie – już pięć rund mistrzostw świata, po których jestem liderem cyklu. Trzeba jednak powiedzieć sobie szczerze, że każde zawody to ciężka praca wykonywana przez cały mój team. Chłopaki dają z siebie sto procent, by moje motocykle były zawsze dobrze przygotowane. Wiedząc, że mam przy sobie takich świetnych fachowców jeżdżę ze spokojną głową… W takich okolicznościach, jakkolwiek zabrzmi to banalnie, ja także mogę dać z siebie wszystko.

Co do Grand Prix, to cykl zacząłem najlepiej jak się dało, bo od zwycięstwa w Gorican, w Chorwacji. Pierwsze zawody zawsze są trudne, bo nigdy nie wiadomo, czy to nad czym pracowało się tyle czasu po prostu wypali. Na szczęście udało się wszystko dopiąć w taki sposób, że na koniec na podium usłyszałem Mazurka Dąbrowskiego, co oczywiście było fantastycznym uczuciem. Wszystko ułożyło się… nawet lepiej niż po mojej myśli, gdyż do tej pory nie miałem okazji wygrywać inauguracyjnych zawodów. Zawsze te turnieje były dla mnie dziwne, trudne. Dobre wejście w ten cykl pozwoliło mi uwierzyć, że będzie dobrze i w takich nastrojach podchodziłem do kolejnych zawodów w Warszawie, przy pełnym PGE Narodowym.