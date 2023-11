10 listopada obchodzimy dzień jeża. Pomóż jeżom przetrwać zimę

Nikomu nie trzeba przedstawiać kolczastych kulek. Tuptające małe kolczaste stworzenia budzą sympatię. Spotyka się je nie tylko na wsiach, ale w mieście. Miejskie ulice są ich terenem łowów, ale i zagrożeniem. Teraz nadchodzi najtrudniejsza pora roku. I ty możesz pomóc jeżom przetrwać zimę!

Gdzie są jeże?

Jeże można spotkać w lasach liściastych, parkach czy zagajnikach. Nie unikają również parków, działek czy ogródków przydomowych. Ważne, aby były tam drzewa i krzewy. Jeż nie je jabłek i nie nosi ich na grzbiecie, ale będzie zadowolony, jeśli poczęstujemy go kocią karmą Pixabay Jeże to zwierzęta nocne, żerują w nocy. Zdrowy jeż, choć wydaje się małym stworzonkiem, potrafi przejść w poszukiwaniu pożywienia nawet 4 kilometry. Zjada uciążliwe owady i padlinę małych zwierząt. Żywi się owadami, ślimakami, małymi płazami, a nawet i małymi gryzoniami. Mączniki, drewnojady, świerszcz - to jest to, co jeż lubi. Krowie mleko szkodzi jeżom! Jeśli chcemy dokarmić jeża, podzielmy się z nim karmą dla kotów lub mielonym mięsem.

Wbrew temu, jak jest kulturowo przedstawiany – jeż nie je jabłek i nie nosi ich na grzbiecie! Zimę zaś przesypia, jak niedźwiedź.

Kiedy jeże zimują?

Późna jesień to dla jeży jest to szczególny czas. Kiedy temperatury spadają do 10°C i niżej, przed jeżami staje perspektywa zimowego snu. Aby przetrwać do wiosny, potrzebne im jest bezpieczne, chroniące przed mrozem gniazdo oraz spory zapas tłuszczu.

Jak możesz pomóc jeżom?

Znalezienie odpowiedniego miejsca do zapadnięcia w zimowy sen nie jest łatwe. Tu właśnie możemy pomóc. Jeśli masz działkę czy ogródek, nie grab wszystkich opadłych liści - zostaw ich trochę dla jeża! Właściciele działek i ogródków mogą zapewnić maluchom kryjówkę, jeśli nie będą usuwać opadniętych liści. Zostaw więc opadłe liście, gałęzie i skoszoną trawę - to z tych elementów jeże budują swoje zimowe mieszkania!

Możemy też postawić drewnianą budkę dla jeża. Optymalne wymiary domku dla jeża to 45-50 cm długości i szerokości oraz 35-40 cm głębokości. Wejścia powinny mieć do 20 cm szerokości. Taki rozmiar pozwoli uniknąć wtargnięcia do domku intruzów, takich jak pies czy lis.

Jak zaprosić jeża do domku? Najlepiej obsadzić go roślinami tworzącymi zwarty gąszcz. Trawę lepiej zostawić nieskoszoną. Jeża przyciągną także sterty liści, ściętych gałęzi, a także sąsiedztwo kompostownika. Z jeżami zobaczymy się dopiero na wiosnę Pixabay Jeżeli teraz znajdziesz wyglądającego na martwego zwiniętego jeża - wstrzymaj się z pogrzebem! Ciała hibernujących jeży mają temperaturę 5-6°C. Pozornie martwy jeż może okazać się śpiącym już zimowym snem osobnikiem odkopanym np. przez psa. Co wtedy zrobić? Przykryć "kulkę" liśćmi i zostawić w spokoju, w miejscu niedostępnym dla psa.

Jeżeli znajdziesz rannego lub chorego jeża, to potrzebuje on pomocy. Jeżeli o tej porze roku, a szczególnie podczas występowania mrozu jeż chodzi lub śpi odsłonięty, na pewno coś jest nie tak. Gdzie szukać pomocy dla jeża?

W Krakowie i najbliższej okolicy:

Doktor Ptak - Przychodnia Weterynaryjna Vetika

Przychodnia Weterynaryjna Salamandra Przemysław Baran

Fundacja Peruna (jeśli znajdziemy zdrowe jeże, ale za małe, aby przeżyć zimę)

Straż Miejska - numer interwencyjny 986. Poza Krakowem: Jeżonauci

Jeżurkowo - Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Życzymy jeżom bezpiecznego snu! Do zobaczenia na wiosnę!

