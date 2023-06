19 Forum Przedsiębiorców Małopolski. Czas Menadżerów. Największe biznesowe wydarzenie w regionie

Czas Menadżerów

Pandemia koronawirusa oraz wojna w Ukrainie – to kataklizmy, które wstrząsnęły światową gospodarką, a co za tym idzie także firmami – potężnymi, zatrudniającymi tysiące pracowników korporacjami, ale również kilkuosobowymi rodzinnymi biznesami. Które z nich lepiej radziły i radzą sobie w tym niepewnym czasie? Oczywiście te, które mają świetnych menedżerów! Wykształconych, pewnych siebie, odpowiedzialnych, przewidujących, nie bojących się podjąć ryzyka,a jednocześnie takich, którzy budzą zaufanie oraz dają poczucie stabilizacji. Jednym słowem urodzonych liderów!

Jak w tym czasie sprawdzili się menedżerowie działający w Polsce i Małopolsce?

Z dumą można powiedzieć, że zdecydowana większość z nich nie tylko stanęła na wysokości zadań, które postawił przed nimi wymagający los, ale egzamin ten zdała z wyróżnieniem. To powód do dumy, ale i wielkiej satysfakcji! To bowiem dzięki nim – mimo kryzysowych czasów – małopolska gospodarka może się tak szybko rozwijać.