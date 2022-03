1920. Wojna i miłość odc. 3. Bunt żołnierzy w garnizonie. Streszczenie [16.03.22] redakcja

Aleksander z powodu rozkazu musi wracać do Polski. Kogo w niej zastanie? Tymczasem żołnierze garnizonu szykują się do buntu. Kto nimi kieruje? Co stanie się z Józkiem i Władkiem? Już teraz przeczytaj streszczenie 3. odcinka serialu "1920. Wojna i miłość"!