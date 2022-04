20 lat temu łąki pod Proszowicami zmieniły się w morze ognia

Pożary traw to plaga, której od lat nie udaje się zwalczyć. Mimo apeli, gróźb, akcji informacyjnych, proceder wraca każdej wiosny. W tym roku strażacy z powiatu proszowickiego wyjeżdżali do tego typu zdarzeń już 80 razy i to na pewno nie koniec. W dzisiejszej fotogalerii przypominamy natomiast gigantyczny pożar łąk w rejonie, przez który przebiega dzisiaj obwodnica Proszowic. Ogień objął wtedy kilkanaście hektarów powierzchni, niszcząc bogate siedliska ptaków i zabijając wiele zwierząt. W akcji gaśniczej uczestniczyły liczne zastępy straży zawodowej i druhów z OSP. Sprawcy podpalenia pozostali nieznani...