61. Małopolski Wyścig Górski rozpocznie się w Koszycach

Na ostatniej sesji koszyckiej Rady Miejskiej burmistrz Stanisław Rybak zdradził, że rozmowy na temat współorganizacji wyścigu od jesieni ubiegłego roku były prowadzone z prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego Markiem Kosickim. Harmonogram tegorocznej edycji MWG zakłada, że 1 czerwca o godz. 18 kolarze wezmą udział w liczącym 1,4 km prologu ulicami Krakowa do lasku Wolskiego. Nazajutrz, w piątek 2 czerwca zjawią się w Koszycach, skąd o godz. 12.40 wyruszą na trasę I etapu z metą w Myślenicach. Przed startem nastąpi oficjalna prezentacja wszystkich drużyn, biorących udział w imprezie.

- Myślę, że dla naszego samorządu będzie to doskonała promocja. W imprezie bierze udział ponad 20 drużyn w tym Szwecja, Holandia, Dania, Niemcy, Belgia, Rwanda, Australia, Norwegia. Przy okazji prezes Kosicki zobowiązał się do zorganizowania na naszym terenie kilku imprez kolarskich dla dzieci, młodzieży i seniorów. Będzie to zatem nie tylko promocja gminy, ale i sportu – mówi burmistrz Rybak.