AGH i Krakowski Park Technologiczny poprowadzą wspólnie polski oddział akceleratora innowacji obronnych NATO

Dzień wcześniej, w czwartek, ogłoszono nową mapę akceleratorów innowacji obronnych NATO w ramach programu Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA). Zgodnie z nią Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Krakowski Park Technologiczny wspólnie poprowadzą polski oddział tego akceleratora. Głównym obszarem działalności Krakow DIANA Accelerator będzie wsparcie realizacji programów akceleracyjnych w obszarze rozwiązań technologicznych potrzebnych do zapewnienia bezpieczeństwa i obronności wszystkich krajów sojuszniczych NATO.

Podczas piątkowego spotkania na krakowskiej AGH wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że w stolicy Małopolski powstaje centrum, które będzie impulsem do translacji nowych technologii na potrzeby bezpieczeństwa i przemysłu obronnego w różnym wymiarze.