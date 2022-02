Agresja Rosji na Ukrainę: zjednoczony Zachód mocno uderza w rosyjską gospodarkę. Wyłączenie ze SWIFT przesądzone. Teraz cios w banki

Wykluczenie ze SWIFT, czyli uderzenie w jedną trzecią dochodów bandyckiej Rosji

SWIFT jest międzynarodową siecią międzybankową służącą do wymiany informacji o zagranicznych zleceniach przelewu. Centrum systemu funkcjonuje w Brukseli i podlega prawodawstwu Unii Europejskiej. Za pośrednictwem SWIFT wysyłany jest bankowy odpowiednik wiadomości e—mail, co jest wykorzystywane szczególnie w wymianie handlowej: system oferuje możliwość wysłania wystandaryzowanej informacji dotyczącej transakcji między eksporterami i importerami. Podstawową funkcjonalnością i zaletą SWIFT jest radykalne skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie zlecenia oraz automatyzacja przelewów (bez niego trzeba działać „na piechotę”, np. przy pomocy zwykłej poczty; w Iranie wiele dużych transakcji wymaga wręcz gotówki). Wbrew temu, co pisze część publicystów, system SWIFT nie rozlicza transakcji, a jedynie informuje o nich w sposób błyskawiczny. Sankcja w postaci odłączenia od systemu nie pozbawi więc Rosji możliwości handlowania ze światem, ale dramatycznie to utrudni, cofając kraj do XX wieku.