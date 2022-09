AGROPROMOCJA 2022. Nowoczesne maszyny dla rolnika. Będą dobre marki i branżowe porady

Po raz kolejny prezentowane będą mikrociągniki i maszyny do prac na stromych zboczach oraz podstawowe maszyny i sprzęt uprawowy do zbioru pasz z użytków zielonych, do sporządzania sianokiszonek oraz nawożenia nawozami naturalnymi. Duża ilość marek, wielka rozpiętość mocy (od 50 poprzez 80 i 130 aż do 225 KM) oraz znaczne zróżnicowanie cenowe w pełni wpasują się w oczekiwania każdego potencjalnego nabywcy.