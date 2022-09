AGROPROMOCJA 2022. Zapraszamy na wielkie wydarzenie! Przed nami rolniczy weekend

Podczas AGROPROMOCJI 2022 można zobaczyć i kupić wszystko to, co ma do zaoferowania małopolska wieś.

Idea wystawy

AGROPROMOCJA jest niepowtarzalną okazją do zapoznania się z ofertą blisko kilkuset małopolskich firm i wystawców indywidualnych, którzy na co dzień profesjonalnie zajmują się rolnictwem, dla wystawców zaś idealną okazją do promowania swoich produktów i znalezienia nowych klientów.

Ideą AGROPROMOCJI jest promocja małopolskiego rolnictwa, firm działających w sferze agrobiznesu oraz produktów rolnych wytwarzanych na terenie Małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku gospodarczego, kulturalnego i kulinarnego naszego regionu. Grono wystawców co roku wypełniają lokalni i krajowi przedsiębiorcy branży agrobiznesu, producenci, właściciele gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych, szkoły rolnicze, twórcy rękodzieła oraz Koła Gospodyń Wiejskich.

AGROPOROMOCJA 2022 jest największą w naszym regionie wystawą rolniczą o charakterze plenerowym, którą corocznie odwiedza kilkadziesiąt tysięcy osób. Nieprzerwanie od początków AGROPROMOCJI, wystawa przybliża nowoczesne rozwiązania techniczne w zakresie produkcji rolnej, ekologii i ochrony środowiska, przetwórstwa rolno-spożywczego, ogrodnictwa, budownictwa wiejskiego, jak również dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i folkloru małopolskiej wsi.