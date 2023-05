AKACJOWA 38 odcinek 100. Policja u Juliany. Streszczenie odcinka [30.05.2023]

Akacjowa 38 odcinek 100. Streszczenie

Kiedy i gdzie oglądać 100. odcinek AKACJOWEJ 38?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 99. odcinka

Manuela piecze wspaniałe torty. Ale Cayetana pilnuje, żeby nikt ich nie kupował. Mieszkańcy jednak kupują je w tajemnicy przed nią. Maximiliano oznajmia córce, że będą mieli dziecko. Leonor jest zszokowana tą wiadomością. Susana namawia Celię, żeby przyjęła opiekunkę do dziecka. Paciencia docenia męża, który przyniósł jej słodycze. Zmienia zdanie co do zdjęcia, które zamierza wysłać siostrze do Ameryki. A Victor postanawia sprzedać aparat fotograficzny i zwrócić matce pieniądze. Za to Servando wpada na nowy pomysł, który ma im przynieść pieniądze.