AKACJOWA 38 odcinek 116. Charakterystyczne znamię na ciele. Streszczenie odcinka [21.06.2023] redakcja

116. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć w środę 21 czerwca. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45

Cayetana próbuje dowiedzieć, co stało się z Justem. Z kolei German zna już całą prawdę. Jedzie do Celii, aby zobaczyć dziecko. Co odkryje? Koniecznie przeczytaj streszczenie 116. odcinka "Akacjowej 38".