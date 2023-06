AKACJOWA 38 odcinek 118. Leonor czuje się zaniedbana. Streszczenie odcinka [23.06.2023]

Udaje się doprowadzić remont kawiarni do końca. Manuela jest z tego powodu niezwykle szczęśliwa. Ponadto German postanawia złożyć jej obietnicę. Jaką? Już teraz przeczytaj streszczenie 118. odcinka "Akacjowej 38".

Akacjowa 38 odcinek 118. Streszczenie

Kawiarnia jest wyremontowana, a Justo kupuje do lokalu bardzo drogi młynek do kakao. Manuela cieszy się, że znów będzie tam pracować. German obiecuje Manueli, że pomoże jej odzyskać córkę. Fabiana jest rozczarowana, że Rita nie przyszła posłuchać jej śpiewu. Consuelo znów zawodzi córkę podczas opieki nad Adrianą. Celia postanawia się z nią rozmówić. Leonor ma pretensje do męża, że ją zaniedbuje. Maximiliano przekonuje Claudia do inwestycji w nieruchomości.

Kiedy i gdzie oglądać 118. odcinek AKACJOWEJ 38?

118. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć w piątek 23 czerwca. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 40 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 117. odcinka

Ursula przychodzi do Guadalupe, żeby wypytywać o Manuelę. Ta wyjawia jej tajemnicę córki. Boi się, że napuści na nią policję. Trini postanawia pomóc Casildzie w sprawach sercowych. Domyśla się, że to ona pisze listy do Safo. Felipe jest zły, że dziecko wciąż płacze. Nie może tego znieść i ma pretensje do Guadalupe. German bada małą i odkrywa, że ząbkuje. Claudia i Leonor odwiedza Marco, przyjaciel z zagranicy. Rosina postanawia powitać go po niemiecku. Servando prowadzi próby chóru, w którym śpiewają Fabiana i Paciencia. Żona jest o niego zazdrosna.

O czym opowiada serial "Akacjowa 38"? Fabuła

Rok 1899. Justo wraca nocą do domu i usiłuje zgwałcić żonę. Carmen jest w zaawansowanej ciąży. Broniąc się, uderza męża w głowę. Jest przekonana, że go zabiła. Ucieka z domu wraz ze swoją matką, Teresą. Kobiety zabierają cenny zegarek, złoty łańcuszek, obrączkę i trochę pieniędzy. Wywożą ciało Justa i zagrzebują je płytko w lesie. Carmen rodzi dziewczynkę, której nadaje imię Inocencia. Teresa podejmuje decyzję, by zostawić dziecko w przyklasztornym przytułku. Teresa i Carmen zmieniają imiona. Teraz nazywają się Guadalupe i Manuela.

