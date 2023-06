AKACJOWA 38 odcinek 119. German grozi Cayetanie. Streszczenie odcinka [26.06.2023]

Akacjowa 38 odcinek 119. Streszczenie

Kiedy i gdzie oglądać 119. odcinek AKACJOWEJ 38?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 118. odcinka

Kawiarnia jest wyremontowana, a Justo kupuje do lokalu bardzo drogi młynek do kakao. Manuela cieszy się, że znów będzie tam pracować. German obiecuje Manueli, że pomoże jej odzyskać córkę. Fabiana jest rozczarowana, że Rita nie przyszła posłuchać jej śpiewu. Consuelo znów zawodzi córkę podczas opieki nad Adrianą. Celia postanawia się z nią rozmówić. Leonor ma pretensje do męża, że ją zaniedbuje. Maximiliano przekonuje Claudia do inwestycji w nieruchomości.