AKACJOWA 38 odcinek 152. Nagroda za tajemniczą skrzynię. Streszczenie odcinka [10.08.2023]

Akacjowa 38 odcinek 152. Streszczenie

Manuela zastanawia się, czy wrócić do Justa. Pablo nie wierzy w jego odmianę. Servando i Paciencia znajdują tajemniczą skrzynkę. Ktoś oferuje nagrodę za jej oddanie, ale oni wolą najpierw sprawdzić, co jest w środku.

Kiedy i gdzie oglądać 152. odcinek AKACJOWEJ 38?

152. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć w czwartek 10 sierpnia. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 40 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 151. odcinka

Susana odmawia Claudio uszycia czarnego garnituru. W rozmowie z Leonor i Marią Luisą ujawnia, iż wie, że Marco był kochankiem Claudia. Servando znajduje na terenie byłego szpitala polowego ciężki metalowy kufer, który próbuje otworzyć. German oznajmia Cayetanie, że nie będzie dłużej dzielił z nią sypialni. Justo wyznaje Manueli, że ją kocha, lecz obiecuje, że po znalezieniu Inocencji nie będzie jej zmuszał do tego, by z nim była, choć jako jej mąż ma do tego prawo.