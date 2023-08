AKACJOWA 38 odcinek 163. Prawda o śmierci dziecka. Streszczenie odcinka [28.08.2023]

Akacjowa 38 odcinek 163. Streszczenie

Kiedy i gdzie oglądać 163. odcinek AKACJOWEJ 38?

163. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć w poniedziałek 28 sierpnia. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 40 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 162. odcinka

Pablo i Leonor pomagają Claudio w ucieczce. Rosina jest oburzona zachowaniem zięcia. Wstydzi się wyjść na ulicę i w końcu postanawia się przenieść do pałacu córki. Fabiana informuje Germana, że Rita ma mu coś ważnego do powiedzenia. Dziewczyna jest umierająca i chce wyznać, co zrobiła. Servando rezygnuje z dochodowego interesu, żeby ratować ukochaną Paciencię ze szponów nałogu. Juliana i Victor znajdują w szpitalu nieprzytomnego Felipe. Manuela liczy, że wreszcie odzyska córkę.