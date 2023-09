AKACJOWA 38 odcinek 186. Kogo kocha Pablo? Streszczenie odcinka [29.09.2023]

Akacjowa 38 odcinek 186. Streszczenie

Felipe znalazł sposób na wychowanie Tano. Casilda jest pewna, że Pablo jej nie kocha. Cayetana przekupuje krytyka kulinarnego, by nie wybrał ciastek Juliany na wystawę światową w Paryżu.

Kiedy i gdzie oglądać 186. odcinek AKACJOWEJ 38?

186. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć w piątek 29 września. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 13:15. Odcinek potrwa około 40 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 185. odcinka

Servando zabiega o to, by rodzinna wioska widniała na mapach. Trini i Maria Luisa pobierają nauki od Leonor. Felipe nie radzi sobie z Tano. Manuela przekonuje Justa, by wpłacił kaucję za Germana.