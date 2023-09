AKACJOWA 38 odcinek 187. Przyjaciel zmarłego męża. Streszczenie odcinka [02.10.2023]

Akacjowa 38 odcinek 187. Streszczenie

Juliana spotyka starego przyjaciela, który znał jej zmarłego męża. Mężczyzna jest gotów pomóc Julianie. Casilda poświęca się dla szczęścia Pabla. Ma złamane serce, ale chce dla niego jak najlepiej. Cayetana urządza przyjęcie, na które zaprasza same osobistości, a także swoich sąsiadów. Leandro odwiedza Germana w więzieniu i dowiaduje się, że Santos zagraża jego przyjacielowi. Servando przygotowuje zupę, którą uwielbiał w dzieciństwie. Pablo postanawia sprawdzić, co ukrywa Justo. Martwi się o siostrę.

Kiedy i gdzie oglądać 187. odcinek AKACJOWEJ 38?

187. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć w poniedziałek 2 października. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 13:15. Odcinek potrwa około 40 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 186. odcinka

Felipe znalazł sposób na wychowanie Tano. Casilda jest pewna, że Pablo jej nie kocha. Cayetana przekupuje krytyka kulinarnego, by nie wybrał ciastek Juliany na wystawę światową w Paryżu.

O czym opowiada serial "Akacjowa 38"? Fabuła

Rok 1899. Justo wraca nocą do domu i usiłuje zgwałcić żonę. Carmen jest w zaawansowanej ciąży. Broniąc się, uderza męża w głowę. Jest przekonana, że go zabiła. Ucieka z domu wraz ze swoją matką, Teresą. Kobiety zabierają cenny zegarek, złoty łańcuszek, obrączkę i trochę pieniędzy. Wywożą ciało Justa i zagrzebują je płytko w lesie. Carmen rodzi dziewczynkę, której nadaje imię Inocencia. Teresa podejmuje decyzję, by zostawić dziecko w przyklasztornym przytułku. Teresa i Carmen zmieniają imiona. Teraz nazywają się Guadalupe i Manuela.