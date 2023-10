AKACJOWA 38 odcinek 190. German wychodzi z więzienia. Streszczenie odcinka [5.10.2023]

Akacjowa 38 odcinek 190. Streszczenie

German wychodzi z więzienia za kaucją. Manuela ostrzega matkę, że Justo odzyskał pamięć i powrócił do dawnej bezwzględności. Maria Luisa ma prowadzić negocjacje z dzierżawcą ziem ojca.

Kiedy i gdzie oglądać 190. odcinek AKACJOWEJ 38?

190. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć w czwartek 28 września. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 40 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 189. odcinka

Cayetana dowiaduje się na swoim przyjęciu urodzinowym, że Akacjowa i jej okolica zostanie wkrótce przebudowana według nowych planów urbanistycznych. Zamierza to wykorzystać. Felipe myśli o zaangażowaniu się w politykę. Tano z trudem daje się okiełznać, ale już zaczyna nazywać Celię "mamą". Leandro postanawia zastawić cały swój majątek, by uzyskać pieniądze na kaucję dla Germana. Wie, że przyjaciel nie przeżyje w karnej celi, do której trafił. Justo zaczyna grozić Manueli szpicrutą, którą ją katował, gdy mieszkali na wsi.