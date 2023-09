AKACJOWA 38 odcinek 195. Leandro zastawił zakład krawiecki. Streszczenie odcinka [04.10.2023]

Akacjowa 38 odcinek 195. Streszczenie

Kiedy i gdzie oglądać 195. odcinek AKACJOWEJ 38?

195. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć w środę 4 października. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 40 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 194. odcinka

Podczas festynu Cayetana oświadcza, że domy na Akacjowej zostaną zburzone, co budzi wściekłość zebranych. German przejmuje kontrolę nad sytuacją. Celia domaga się od Felipe pomocy dla mieszkańców dzielnicy El Hoyo.

O czym opowiada serial "Akacjowa 38"? Fabuła

Rok 1899. Justo wraca nocą do domu i usiłuje zgwałcić żonę. Carmen jest w zaawansowanej ciąży. Broniąc się, uderza męża w głowę. Jest przekonana, że go zabiła. Ucieka z domu wraz ze swoją matką, Teresą. Kobiety zabierają cenny zegarek, złoty łańcuszek, obrączkę i trochę pieniędzy. Wywożą ciało Justa i zagrzebują je płytko w lesie. Carmen rodzi dziewczynkę, której nadaje imię Inocencia. Teresa podejmuje decyzję, by zostawić dziecko w przyklasztornym przytułku. Teresa i Carmen zmieniają imiona. Teraz nazywają się Guadalupe i Manuela.