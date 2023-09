AKACJOWA 38 odcinek 199. Leonor kończy sztukę. Streszczenie odcinka [09.10.2023] redakcja

199. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć w poniedziałek 9 października. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45

Leonor już prawie skończyła pisać swoją sztukę. Trwa szycie kostiumów. Felipe ma pretensje do Cayetany, a to udaje, że niczego nie knuje. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 199. odcinka "Akacjowej 38".