AKACJOWA 38 odcinek 206. Ursula wspiera bezdomnych. Streszczenie odcinka [17.10.2023]

Akacjowa 38 odcinek 206. Streszczenie

Kiedy i gdzie oglądać 206. odcinek AKACJOWEJ 38?

206. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć we wtorek 17 października. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 40 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 205. odcinka

Celia zakłada fundację Nowe Tysiąclecie, która ma na celu pomoc mieszkańcom El Hoyo. By zebrać fundusze organizuje kiermasz rzeczy, które mają podarować mieszkańcy Akacjowej. Leonor, ryzykując utratę honoru, wyznaje Felipe i Germanowi, że w dniu, w którym Cayetana została pobita, w południe, miała z Pablem randkę w pewnym pensjonacie, i widziała, jak Ursula wchodzi do mordowni "El Lobo" z bardzo podejrzanym mężczyzną. Manuela spotyka się z Germanem i uprzedza go, że, zmuszona przez Justa, będzie zeznawała na jego niekorzyść.