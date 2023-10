AKACJOWA 38 odcinek 218. Manuela z premedytacją usypia Justa. Streszczenie odcinka [31.10.2023] redakcja

218. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć we wtorek 31 października. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45

Manuela chce zrobić coś, na co Justo z pewnością by się nie zgodził. Postanawia więc go uśpić. O co dokładnie chodzi? Kto pomaga Germanowi w wyjściu z więzienia? Przeczytaj streszczenie 218. odcinka "Akacjowej 38".