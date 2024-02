AKACJOWA 38 odcinek 316. Mauro traci pracę. Co będzie teraz robił? Streszczenie odcinka [27.02.2024]

Akacjowa 38 odcinek 316. Streszczenie

Mauro zostaje zdegradowany. Ma patrolować ulice jako zwykły policjant. Susana grozi Martinowi zwolnieniem z pracy. Zmusza go, by opowiedział, co stało się Rosinie. Lolita i Guadalupe zgadzają się udzielić wywiadu dziennikarzowi Quirodze.