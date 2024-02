AKACJOWA 38 odcinek 317. Lourdes okrada Ramona. Są świadkowie! Streszczenie odcinka [28.02.2024]

Akacjowa 38 odcinek 317. Streszczenie

Kiedy i gdzie oglądać 317. odcinek AKACJOWEJ 38?

317. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć w środę 28 lutego. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 40 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 316. odcinka

Mauro zostaje zdegradowany. Ma patrolować ulice jako zwykły policjant. Susana grozi Martinowi zwolnieniem z pracy. Zmusza go, by opowiedział, co stało się Rosinie. Lolita i Guadalupe zgadzają się udzielić wywiadu dziennikarzowi Quirodze.