AKACJOWA 38 odcinek 319. Teresa wszystko sobie przypomniała. Może już oczernić Cayetanę. Streszczenie odcinka [01.03.2024] redakcja

319. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć w piątek 1 marca. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45

Cayetana ma pretensje do Leonor o to, jak opisała ją w swojej powieści. W jaki sposób będzie bronić się Leonor? Co ma na swoje usprawiedliwienie? Przeczytaj poniższe streszczenie 319. odcinka "Akacjowej 38".