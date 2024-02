AKACJOWA 38 odcinek 325. Fabiana jest matką Cayetany. Streszczenie odcinka [08.03.2024]

Akacjowa 38 odcinek 325. Streszczenie

Cayetana nie przyjmuje do wiadomości, że jest córką Fabiany. Każe matce opuścić Akacjową. Teresa nie chce widywać się z Maurem. Don Ramón podejrzewa, że Maria Luisa cierpi z powodu informacji o zamiarach matki.

Kiedy i gdzie oglądać 325. odcinek AKACJOWEJ 38?

325. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć w piątek 8 marca. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 40 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 324. odcinka

W ręce Cayetany trafia sprawozdanie lekarskie, z którego wynika, że w dzieciństwie była operowana na wyrostek robaczkowy. Ale na jej brzuchu nie ma żadnej blizny. Leonor usiłuje się dowiedzieć, czemu Maria Luisa jest taka przygnębiona. Pablo zwraca wzruszonej Rosinie broszkę, którą zastawiła w lombardzie, by mieć pieniądze na operację plastyczną. Cayetana chce wiedzieć, kim jest i pyta o to Fabianę.

O czym opowiada serial "Akacjowa 38"? Fabuła

Rok 1899. Justo wraca nocą do domu i usiłuje zgwałcić żonę. Carmen jest w zaawansowanej ciąży. Broniąc się, uderza męża w głowę. Jest przekonana, że go zabiła. Ucieka z domu wraz ze swoją matką, Teresą. Kobiety zabierają cenny zegarek, złoty łańcuszek, obrączkę i trochę pieniędzy. Wywożą ciało Justa i zagrzebują je płytko w lesie. Carmen rodzi dziewczynkę, której nadaje imię Inocencia. Teresa podejmuje decyzję, by zostawić dziecko w przyklasztornym przytułku. Teresa i Carmen zmieniają imiona. Teraz nazywają się Guadalupe i Manuela.