AKACJOWA 38 odcinek 329. Teresa niespodziewanie ucieka. Streszczenie odcinka [13.03.2024]

Akacjowa 38 odcinek 329. Streszczenie

Kiedy i gdzie oglądać 329. odcinek AKACJOWEJ 38?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 328. odcinka

Martin chce, by on i Casilda byli parą. Leandro wypomina matce, że kłamiąc doprowadziła Marię Luisę do zerwania zaręczyn z Victorem. Cayetana coraz bardziej podupada na zdrowiu. Zmartwiona Celia zawozi ją do szpitala. Teresa jest tego świadkiem. Korzystając z tego, że Cayetany nie ma w domu, wkrada się do jej mieszkania. Bandyta napada na Maximiliana żądając zaprzestania kampanii przeciwko pseudolekarzom.