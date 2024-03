AKACJOWA 38 odcinek 342. Casilda ma podłożyć bombę na ślubie. Wiele osób może zginąć. Streszczenie odcinka [28.03.2024]

Akacjowa 38 odcinek 342. Streszczenie

Humildad podobnie jak Mauro uważa, że powinni się rozstać. Fabiana i Cayetana postanawiają pozbyć się Ursuli. Leandro prosi Julianę o spotkanie na osobności, bo pragnie jej się oświadczyć. Cayetana żąda od Celii, by nie zadawała się z Teresą. Felix informuje Maura, że ulegnie groźbom Cayetany i pozwoli jej budować szkołę. Calanda daje Casildzie bombę ukrytą w kwiatach, by zaniosła ją do kościoła, w którym odbędzie się ślub.