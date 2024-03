AKACJOWA 38 odcinek 344. Maximiliano ginie w zamachu. Streszczenie odcinka [02.04.2024]

Akacjowa 38 odcinek 344. Streszczenie

W zamachu ginie Felix de la Vega i Maximiliano. Victor i Ramon zostają ciężko ranni i trafiają do szpitala, ale odzyskują przytomność. Zwłoki Maximiliano, ku rozpaczy Rosiny, zostają przewiezione na komisariat, gdzie mają być zbadane. Cayetana chce zrekompensować Teresie to, że uratowała jej życie, ale dziewczyna niczego w zamian nie chce.

Kiedy i gdzie oglądać 344. odcinek AKACJOWEJ 38?

344. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć we wtorek 2 kwietnia. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 40 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 343. odcinka

Przyjaciele i znajomi przychodzą do kościoła, by uczestniczyć w ślubie Ramona i Trini. Mauro narzeka, że ma za mało ludzi, by zapewnić bezpieczeństwo podczas ceremonii.