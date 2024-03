AKACJOWA 38 odcinek 347. Humildad chce wstąpić do zakonu. Streszczenie odcinka [05.04.2024]

Akacjowa 38 odcinek 347. Streszczenie

Mauro zostaje odsunięty od śledztwa. Servando obiecuje żonie, że naprawi zniszczoną figurę Świętej Panienki. Cayetana zaprasza Teresę na spotkanie Patronatu. Ramón odzyskuje przytomność po operacji, ale jest bardzo osłabiony. Casilda zwierza się Lolicie i prosi o radę. Humildad postanawia wstąpić do klasztoru.

Kiedy i gdzie oglądać 347. odcinek AKACJOWEJ 38?

347. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć w piątek 5 kwietnia. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 40 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 346. odcinka

Don Ramona czeka operacja ratująca życie. Leandro zwleka z odwiedzinami w szpitalu. Juliana czuwa przy łóżku syna. Casilda uzmysławia sobie, że przyczyniła się do zamachu w kościele. Donia Rosina szykuje męża do trumny. Celia ostrzega Teresę przed Cayetaną.

O czym opowiada serial "Akacjowa 38"? Fabuła

Rok 1899. Justo wraca nocą do domu i usiłuje zgwałcić żonę. Carmen jest w zaawansowanej ciąży. Broniąc się, uderza męża w głowę. Jest przekonana, że go zabiła. Ucieka z domu wraz ze swoją matką, Teresą. Kobiety zabierają cenny zegarek, złoty łańcuszek, obrączkę i trochę pieniędzy. Wywożą ciało Justa i zagrzebują je płytko w lesie. Carmen rodzi dziewczynkę, której nadaje imię Inocencia. Teresa podejmuje decyzję, by zostawić dziecko w przyklasztornym przytułku. Teresa i Carmen zmieniają imiona. Teraz nazywają się Guadalupe i Manuela.