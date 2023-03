AKACJOWA 38 odcinek 62. Rita chce zabić Manuelę. Streszczenie odcinka [04.04.2023]

Akacjowa 38 odcinek 62. Streszczenie

Rita śledzi Saura i Manuelę. Gdy dowiaduje się, że Manuela wypytywała go o Espinosę, każe mu ją zlikwidować. Informuje o tym Cayetanę, a ta zaczyna rozumieć, że German i Manuela ją oszukują. Pablo i Leonor postanawiają razem uciec - Guadalupe daje synowi błogosławieństwo. Felipe przeprasza Julianę i Victora za swoje zachowanie, a German zdaje sobie sprawę, że Espinosa został pogrzebany wraz z jego zegarkiem, który zaginął. Domyśla się, że skradła mu go żona.

Kiedy i gdzie oglądać 62. odcinek AKACJOWEJ 38?

62. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć we wtorek 4 kwietnia. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 40 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 61. odcinka

Maximiliano przyznaje żonie, że przegrał dom w karty na rzecz Claudia. Celia wybacza mężowi, który przeprosił rodzeństwo Herminii i przyznał się do spowodowania jej śmierci.

O czym opowiada serial "Akacjowa 38"? Fabuła

Rok 1899. Justo wraca nocą do domu i usiłuje zgwałcić żonę. Carmen jest w zaawansowanej ciąży. Broniąc się, uderza męża w głowę. Jest przekonana, że go zabiła. Ucieka z domu wraz ze swoją matką, Teresą. Kobiety zabierają cenny zegarek, złoty łańcuszek, obrączkę i trochę pieniędzy. Wywożą ciało Justa i zagrzebują je płytko w lesie. Carmen rodzi dziewczynkę, której nadaje imię Inocencia. Teresa podejmuje decyzję, by zostawić dziecko w przyklasztornym przytułku. Teresa i Carmen zmieniają imiona. Teraz nazywają się Guadalupe i Manuela.