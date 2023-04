AKACJOWA 38 odcinek 87. Manuela chce uciec. Streszczenie odcinka [10.05.2023] redakcja

87. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć w środę 10 maja. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45

Manuela nie wie, co ze sobą zrobić. Postanawia uciec z miasta. Co na to jej bliscy? Już teraz przeczytaj streszczenie 87. odcinka "Akacjowej 38".