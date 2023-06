Aktywni Błękitni! Bezpiecznie nad wodą. Finał akcji dla dzieci nad Wisłą w Krakowie

Aktywni Błękitni - co to znaczy?

Aktywni Błękitni - co to znaczy?

"Aktywni Błękitni" to bezpłatny program edukacyjny Wód Polskich. Pod tym hasłem Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wraz z policją i strażą pożarną już kolejny rok zorganizowało i zrealizowało szeroko zakrojony projekt edukacyjny, skierowany dla szkół podstawowych.

Aktywni Błękitni - dzieje się!

Współpracując ze strażą pożarną i policją, omówiono zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą, pokazano, w którym miejscu znajduje się ratownik, co oznacza kolor flagi przy kąpielisku i przypomniano numery alarmowe. Uczniowie dowiedzieli się też, jak reagować podczas zagrożenia oraz mogli z bliska obejrzeć sprzęt ratunkowy.

Aktywni Błękitni – uczą najmłodszych, że woda to nasz największy skarb

Aktywni Błękitni - z wodą za pan brat

"Aktywni Błękitni" to wielki program edukacyjny, skierowany do szkół, mający połączyć promocję szeroko rozumianej edukacji w zakresie dbałości o wodę ze znajomościami zasad bezpiecznego korzystania z rekreacji wodnej. Wody Polskie wraz z partnerami: policją i strażą pożarną oraz ratownikami WOPR zachęcają do realizacji edukacji o zrównoważonym rozwoju w gospodarce wodnej, szczególnie ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy.