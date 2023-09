Aktywni Błękitni! Zapraszają szkoły podstawowe do udziału w akcji

"Aktywni Błękitni" to bezpłatny program edukacyjny Wód Polskich. Pod tym hasłem Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wraz z policją i strażą pożarną już kolejny rok organizują szeroko zakrojoną akcję, skierowany dla szkół podstawowych.

12 września 2023 w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisano ważne porozumienie pomiędzy PGW Wody Polskie, małopolską policją i strażą pożarną w sprawie wspólnych działań w ramach realizacji programu edukacyjnego Aktywni Błękitni na rok szkolny 2023/2024.

Misja Aktywnych Błękitnych

Celem programu jest edukacja w zakresie dbałości o wodę oraz propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z rekreacji wodnej. Misją programu jest promowanie wiedzy o zrównoważonej gospodarce wodnej, szczególnie w zakresie ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy, a także dbałości o wodę i znajomości zasad bezpiecznego korzystania z rekreacji wodnej. Naszym celem jest wykształcenie wśród dzieci i młodzieży poprawnych nawyków i postaw, które wraz z otrzymaną wiedzą, w przyszłości będą mogły wykorzystywać i przekazywać dalej przyczyniając się do ochrony środowiska.

Korzyści z przystąpienia do programu Aktywni Błękitni:

zdobycie przez uczniów szerokiej wiedzy na temat ekologii (w tym zasad ochrony środowiska w szczególności w zakresie sposobów oszczędzania wody oraz dbałości o nią),

aktywizacja uczniów i rodziców, pracowników szkoły i społeczności lokalnej w zakresie czystości rzek, jezior, zbiorników wodnych (np. poprzez udział w akcjach sprzątania),

pozyskanie wiedzy na temat zagrożeń jakie niesie woda (w tym wiedzy na temat powodzi, suszy),

uczestnictwo uczniów w pokazach lub szkoleniach ratownictwa wodnego organizowanych przez służby ratownicze, przedstawicieli policji, w szczególności policji wodnej oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznej rekreacji nad wodą (kąpiel w niedozwolonym miejscu, skakanie do wody itp., bezpieczne uprawianie sportów wodnych),

zdobycie przez uczniów wiedzy jak racjonalnie korzystać z wody i dbać o nią oraz wykształcenie proekologicznych nawyków,

możliwość zwiedzania obiektów hydrotechnicznych zarządzanych przez PGW Wody Polskie i zapoznanie uczniów z mechanizmami ich działania,

udział w terenowych zajęciach edukacyjnych oraz zajęciach szkolnych prowadzonych specjalistów/ ekspertów z zakresu ichtiologii i ochrony środowiska,

nawiązanie współpracy pomiędzy szkołą uczestniczącą w programie z organizacjami zapewniającymi wypoczynek letni dla dzieci połączony z rekreacją wodną,

zaangażowanie rodziców w działania związane z wyrabianiem poprawnych postaw z zakresu bezpiecznej rekreacji nad wodą i zachęcanie do uprawiania sportów wodnych.

Co zrobić, by dołączyć do Aktywnych Błękitnych?

Żeby dołączyć do programu wystarczy jedynie wypełnić kartę zgłoszenia i przesłać do nas na adres: [email protected]. W ramach programu zapewniamy materiały i zajęcia edukacyjne oraz wykorzystanie infrastruktury hydrotechnicznej podczas warsztatów terenowych oraz zwiedzanie obiektów takich jak np. zbiorniki wodne. Realizujemy również, we współpracy z naszymi partnerami, pokazy z zakresu ratownictwa wodnego i udzielania pierwszej pomocy. Najlepsi uczniowie i szkoły mogą liczyć na nagrody rzeczowe. Ci, którzy zgłoszą się najwcześniej mogą liczyć na atrakcyjne pomoce naukowe oraz pierwszeństwo w rezerwacji terminów na zwiedzanie naszych obiektów.

Organizatorzy projektu podkreślają, że woda to nasz największy skarb! Musimy ją szczególnie szanować, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy to mamy do czynienia ze zmianami klimatu, które mogą powodować bardzo niebezpieczne dla ludzi zjawiska – jak susze czy powodzie. Dlatego tak ważne są działania edukacyjne na temat wody. Woda jest nam niezbędna do życia i dlatego powinniśmy ją szczególnie szanować. Zwłaszcza w sytuacji intensywnych zmian klimatycznych, które mogą powodować bardzo niebezpieczne dla ludzi zjawiska jak susze czy powodzie. Dlatego tak pilna jest w tym momencie edukacja na temat wody. Na szczęście woda to też masa frajdy i źródło niezliczonych pomysłów na dobrą zabawę. Dołączając do programu edukacyjnego „Aktywni Błękitni” wspólnie nauczmy młode pokolenia Polaków jak bezpiecznie i rozważnie korzystać z naszego największego skarbu. Aktywni Błękitni to szeroko zakrojony projekt edukacyjny dla szkół podstawowych realizowany od 2019 roku pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Narodowe Czytanie w Płocku