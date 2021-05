Andrzej Gołota powraca. Tym razem w 25 odsłonach na łamach nowej książki SPORTOWA PÓŁKA

Andrzej Gołota niepokonany... w 28 walkach

Nieoczywistymi, gdyż nie tylko dobrze znanymi ze świata sportu, ale i takimi, które są łączone z Andrzejem Gołotą w inny sposób. Jak były prezydent Aleksander Kwaśniewski, który wydając ściganemu listem gończym pięściarzowi „list żelazny” uratował jego karierę. Albo Kazik Staszewski lub Marcin Daniec, których ringowe przeboje w wykonaniu "Andrew" zainspirowały do wykorzystania jego historii w swojej artystycznej twórczości.

Wśród przepytywanych są także ci, którzy mieli największy wpływ na karierę Polaka, a więc promotor Ziggy Rozalski, trenerzy Teddy Atlas, Sam Colonna i Ronnie Shields, pięściarze Lennox Lewis, Danell Nicholson, Ray Mercer, a także były mistrz świata Dariusz Michalczewski, znakomity ekspert Janusz Pindera i wielu innych. Niektórzy z nich ujawniają nowe fakty i pokazują nieznane nam oblicze Gołoty.

"Jak to się stało, że Andrzej Gołota został jedną z dwóch najbardziej kultowych postaci polskiego sportu po upadku komuny? Jakim był człowiekiem i dlaczego kleili się do niego podejrzani ludzie? Komu zawdzięcza niesamowity rozwój sportowy, który pozwolił mu zostać olimpijskim atletą, zdobyć medal w Seulu, a w 1996 roku z łatwością obijać wielkiego Bowe’a? Dlaczego walił go poniżej pasa i co działo się z nim godziny, minuty przed walką życia z Lewisem?" – zachęca do lektury blog Sportowa Książka Roku, dodając, że „Niepokonany w 28 walkach” to 25 wywiadów na 25-lecie niezapomnianych bitew Gołota – Bowe w Nowym Jorku i Atlantic City.