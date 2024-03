Architekci, urbaniści i deweloperzy "odpytali" kandydatów na prezydenta Krakowa

- Jeżeli chodzi o głównego architekta, to ja go osobiście postrzegam jako strażnika ładu architektoniczno-przestrzennego. Myślę, że taka alternatywa wizjoner czy urzędnik to nie jest do końca pełna alternatywa. Wydaje mi się, że to jest człowiek, który powinien spajać zarówno kwestie dotyczące stania na straży ładu przestrzenno-architektonicznego, ale także rozmawiać z tymi, którzy chcą ingerować w ten ład, być kimś, kto moderuje dyskusje w sprawie zagospodarowania przestrzennego czy też budowy w mieście - mówił natomiast wiceprezydent Andrzej Kulig, który jest jednym z kandydatów na prezydenta Krakowa.