Artur Szpilka znów w grze o tytuł mistrza świata. Ale musi wrócić w ringu na zwycięską ścieżkę

O tytuł mistrzowski jako pierwsi w kategorii bridger zmierzą się 18 czerwca Kolumbijczyk Oscar Rivas i Amerykanin Bryant Jennings. 32-letni Szpilka, który przed rezygnacją Lereny był w rankingu 6., marzy o rewanżu z Jenningsem, z którym siedem lat temu przegrał przez nokaut w Nowym Jorku. Walka z Różańskim (w rankingu jest 10.) miała być dla zwycięzcy przepustką do eliminatora, ale obecnie, w najbardziej optymistycznym scenariuszu, mogłaby od razu uchylić wrota do starcia o mistrzowski pas pod koniec tego roku.

Pięściarzowi z Wieliczki sprzyja nie tylko utworzenie nowej, stworzonej jakby specjalnie dla niego rywalizacji w nowej wadze bridger (101,6 kg), ale i sytuacja w rankingu federacji WBC. A to dlatego, że Kevin Lerena, który stał w kolejce po zaszczyt walki o mistrzowski pas przed Arturem Szpilką, zdecydował się wrócić do wagi ciężkiej i 17 lipca w Brukseli zmierzy się z Ryadem Merhym.

Stawka gali w Rzeszowie jest więc ogromna. Nie trzeba dodawać, że porażka może raz na zawsze wybić „Szpili” z głowy marzenia o wielkiej karierze w boksie i skłonić go nawet do porzucenia tej dyscypliny na rzecz MMA.

Knockout Boxing Night 15: Nie tylko Szpilka i Różański

30 maja podczas Knockout Boxing Night 15 powalczą także inni czołowi polscy pięściarze, w tym Mateusz Masternak (43-5, 29 KO), Paweł Stępień (14-0-1, 11 KO), Adam Balski (15-0, 9 KO) i tarnowianin Damian Kiwior (8-1-1, 1 KO).

Na ring, za sprawą Marcina Najmana, wejdą też celebryci. Po to, by zachęcić większą liczbę osób do wykupu transmisji na żywo w systemie pay-per-view. Dostęp jest relatywnie tani, trzeba zapłacić 17,99 zł. Co ważne, wielokrotnie przesuwany termin gali, ustalony ostatecznie na 30 maja, pozwoli wejść do hali na Podpromiu ograniczonej liczbie widzów. Sprzedaż biletów już się rozpoczęła.