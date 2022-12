Autobus szkolny wylądował w rowie w Zelkowie. Pojazd zsunął się z drogi Barbara Ciryt

Zaśnieżone, śliskie drogi w powiecie krakowskim to wielkie utrudnienia dla kierowców. W Zelkowie w gminie Zabierzów w czwartek 15 grudnia do rowu wpadł autobus szkolny. Sytuacja nie była tragiczna, ale do wyciągnięcia pojazdu potrzebna było pomoc drogowa.