Aveva na koszulkach Wisły Kraków. To duża firma z branży informatycznej, partner obecnego sponsora - firmy Astor

- Dotychczasowa współpraca Wisły z firmą ASTOR przyniosła obu stronom wiele korzyści, a Kawasaki Robotics stało się jeszcze bardziej rozpoznawalne w kręgach niezwiązanych z technologią. Od nowego sezonu na trykotach meczowych "Białej Gwiazdy" piłkarze z R22 eksponować będą logo marki AVEVA - międzynarodowej firmy informatycznej notowanej na londyńskiej giełdzie. Jesteśmy dumni z podpisanej umowy i ogromnie cieszymy się z faktu, że przygotowania do nowej kampanii zaczynamy od tak dużego wydarzenia dla całej wiślackiej społeczności” - powiedział Dawid Błaszczykowski, prezes TS Wisła Kraków SA.

W poniedziałek Jarosław Królewski ujawnił na Twitterze, że "na koszulkach Wisły Kraków znajdzie się firma, której wartość rynkowa to ponad 9 mld GBP. Globalny lider oprogramowania przemysłowego. - Nie muszę wspominać, że będzie to największa firma IT, która kiedykolwiek reklamowała się na strojach polskiej drużyny w historii - dodał jeden z właścicieli "Białej Gwiazdy".