Bardzo poważna kontuzja napastnika Wisły Kraków Zdenka Ondraska. Jesienią nie pomoże drużynie w I lidze

Wisła informuje, że Ondraska wkrótce czeka operacja kolana. Tak poważny uraz wyklucza powrót piłkarza na boisko wcześniej niż na początku przyszłego roku. Czeski napastnik nie będzie więc w stanie pomóc drużynie w jesiennych meczach I ligi. Wisła pilnie musi znaleźć co najmniej dwóch zawodników na środek ataku.

Kobra, jak nazywają piłkarza kibice, wrócił do Krakowa w styczniu tego roku, po występach w Dallas, Pilznie, Bukareszcie i norweskim Tromso. Nie był to udany come back, 33-letni napastnik w 14 meczach zdobył zaledwie dwa gole, a drużyna spadła z ekstraklasy. Jego umowa z Wisłą obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku z opcją przedłużenia o rok.