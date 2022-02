Będzie przebudowa ważnego skrzyżowania w Proszowicach. Jest dofinansowanie

W okolicy skrzyżowania roi się nie tylko od placówek handlowych, ale i urzędów. W jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się Urząd Gminy i Miasta, Starostwo Powiatowe, poza tym przychodnia i poczta. Zaledwie kilkadziesiąt metrów dalej jest Urząd Skarbowy, placówka ZUS i bank. Nic dziwnego, że panuje tu bardzo duży ruch.

Dla kierowców dużym problemem jest przede wszystkim włączenie się do ruchu na 3 Maja z podporządkowanej ulicy Reja. Mieszkańcy, ale też miejscowy radny Dariusz Duchnowski i przewodniczący zarządu osiedla Paweł Gajda od dłuższego czasu upominali się o przebudowę skrzyżowania. W ich opinii płynność ruchu w tym miejscu usprawniłaby budowa na Reja dodatkowego pasa (rękawa) do skrętu w prawo. Spowodowałby on, że kierowcy, chcący skręcić w ulicę 3 Maja w prawo, nie traciliby czasu na oczekiwanie, aż przejechać będą mogli ci, jadący na wprost lub w lewo. Dodatkowym argumentem jest fakt, że na skrzyżowaniu jest miejsce na dodatkowy pas do skrętu.