Bez jednego wystrzału

Krakowski Oddział IPN i "Dziennik Polski" przypominają

18 sierpnia 1946 r. z położonego w samym centrum Krakowa więzienia św. Michała uwolniono 64 więźniów - przede wszystkim aresztowanych wcześniej przez bezpiekę żołnierzy AK i NSZ, a także inne osoby, które swoją postawą naraziły się małopolskim przedstawicielom "władzy ludowej".

Kościół św. Michała

W pierwszej połowie XVII wieku, w rejonie obecnej ul. Poselskiej w Krakowie, zakon karmelitów bosych rozpoczął budowę kościoła św. Michała i św. Józefa oraz przebudowę już istniejących budynków na potrzeby klasztoru. Niedługo po trzecim rozbiorze Polski nastąpiła - na mocy dekretu cesarza Austrii Józefa II - kasata zakonu. Wszystkie budynki karmelickie przejął skarb państwa. Władze austriackie przebudowały wówczas klasztor i zamieniły go na duże więzienie dla 700 skazanych. Pomimo tego, że kościół św. Michała i św. Józefa przetrwał jedynie do 1872 r., a następnie został z uwagi na zły stan techniczny rozebrany (w jego miejscu wzniesiono budynek sądu), cały kompleks więzienny nazywany był zwyczajowo "św. Michałem" (nazwa ta przetrwała do XX wieku).