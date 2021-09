Bieg Trzech Kopców w Krakowie. Zapisy dla biegaczy od 9 września

Bieg Trzech Kopców, który jest uznawany za Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Biegu Górskim, odbędzie się po roku przerwy. Tym razem ustalony został limit startujących, który wynosi 2000 uczestników.

Uczestnicy będą mieli do pokonania 13-kilometrową trasę pomiędzy trzema krakowskimi kopcami – Krakusa, Kościuszki i Piłsudskiego. Znaczna część biegu prowadzi ścieżkami o nieutwardzonej nawierzchni, a różnica poziomów sięga 160 metrów. Ze względu na zróżnicowanie terenu w klasyfikacji międzynarodowej bieg został zaliczony jako „anglosaski”, w którym trasa prowadzi raz w górę raz w dół, w odróżnieniu od wersji „alpejskiej”, gdzie trasa w przeważającej części tylko się wznosi.

To jedyny w Polsce bieg górski, który wiedzie przez centrum dużego miasta. A zarazem należy do najtrudniejszych w kraju.

- Skala trudności tego biegu jest naprawdę bardzo duża - opowiadał nam Tadeusz Maj, wiceprezes PZLA Masters. - Zaliczamy trzy kopce, a wtedy przewyższenia są bardzo duże. Już pierwszy podbieg na Kopiec Kościuszki jest bardzo wymagający, a później jest bieg w dół i wybieg pod zoo, czyli pod Kopiec Piłsudskiego, a to bardzo duże wyzwanie. Jeżeli ktoś to traktuje po amatorsku, krajoznawczo, to nie ma wielkiego problemu, ale jeśli chce liczyć się w stawce i rywalizuje o zwycięstwo, to można tę trasę solidnie odczuć. Wiem po sobie, że niektóre biegi Trzech Kopców naprawdę dały mi w kość.