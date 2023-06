Biolożka Sylwia Szczutkowska: Niedźwiedź to nie miś. Ale bardziej niż jego, powinniśmy się obawiać kleszczy

Epizodyczna obecność dziko żyjących zwierząt w mieście to nic niezwykłego. Dzieje się tak głównie podczas migracji młodych zwierząt, które odłączyły się od swojej grupy rodzinnej lub matki i poszukują swojego nowego siedliska. Zwierzęta przemieszczają się tzw. korytarzami ekologicznymi, wędrując lasami i wzdłuż cieków wodnych. Cześć z tych szlaków biegnie niedaleko miejscowości czy wsi, dlatego siłą rzeczy widzimy te zwierzęta w pobliżu ludzkich siedzib. Zdarza się, że zwierzęta natrafią na swojej drodze na jakieś bariery (np. wygrodzenie drogi, za niski most) i próbują je obejść lub są płoszone i kierują się wprost do miast.

Od kilku dni pasjonujemy się tym, że na ulicach Nowego Sącza widziano niedźwiedzia. To raczej nie jest naturalne środowisko dla niego. Co może być przyczyną tego, że drapieżnik pojawił w tak mocno zurbanizowanym terenie?

Epizodyczna obecność dziko żyjących zwierząt w mieście to nic niezwykłego. Znane są przypadki obecności niedźwiedzi np. w Zakopanem. Nie są to jednak nagminne sytuacje, ponieważ dziko żyjące zwierzęta unikają ludzi. Tatry to góry z bardzo dużą ilością szlaków turystycznych, które w 2022 r. odwiedziło 4,7 mln osób. Jednocześnie te maleńkie powierzchniowo góry zamieszkuje liczna populacja niedźwiedzia.

Nie ma żadnych przesłanek merytorycznych, żeby nawoływać do zabijania wilków czy niedźwiedzi. Warto pamiętać, że postulaty powrotu do polowań na wilki są inicjowane przez środowiska myśliwskie zainteresowane pozyskiwaniem trofeów tj. skóry czy czaszki wilków. Teraz aby je uzyskać muszą polować np. w Bułgarii a proces przywozu trofeów wymaga uzyskania zezwolenia.

Wiele mówi się o podchodzących pod zabudowania wilkach, słychać głosy o tym, że znów należałoby do nich strzelać. Czy takie zachowania niedźwiedzi mogą sprawić, że będzie nacisk również na strzelanie do tych drapieżników?

To że nie ma sytuacji konfliktowych zawdzięczamy przede wszystkim unikaniu ludzi przez niedźwiedzie. Staje się to jednak coraz trudniejsze ponieważ wkraczamy w siedliska dziko żyjących zwierząt z zabudową. Nowe domy, inwestycje narciarskie czy hotele w niezagospodarowanych terenach leśnych powodują utratę siedlisk, stanowiąc jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla niedźwiedzi.

Niedźwiedź to nie miś - jest największym dużym drapieżnikiem występującym w Polsce. Jest głównie roślinożerny, nie gardzi padliną, ale potrafi też aktywnie polować. Pomimo swojej masy jest niezwykle szybki. Dlatego najlepiej po prostu unikać bezpośredniego kontaktu z tym zwierzęciem. Oznacza to, że w ich siedliskach powinniśmy poruszać się wyłącznie po wyznaczonych szlakach i za dnia, pamiętając że to głównie nocą te zwierzęta są aktywne. Kluczowe dla naszego bezpieczeństwa jest to, żeby nie zaskoczyć niedźwiedzia naszą obecnością i dać mu szansę nas usłyszeć i poczuć, żeby mógł zejść nam z drogi. Złym pomysłem jest przeszukiwanie młodników czy obecność na jagodziskach ponieważ w tych miejscach niedźwiedzie odpoczywają i żerują.

Jednocześnie – jak wiemy z badań naukowych – polowania na wilki jedynie wzmacniają problem ataków na zwierzęta gospodarskie, ponieważ osłabione grupy rodzinne nie są w stanie polować na dziko żyjące zwierzęta w lesie i kierują się na najczęściej w ogóle niezabezpieczone pastwiska. To proszenie się o katastrofę. Warto także pamiętać, że już obecnie istnieje możliwość wydania zgody przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na zabicie „problemowego” osobnika gatunku chronionego. Zanim jednak do tego dojdzie, podejmowane są próby przepłaszania takich zwierząt i trwałego wdrukowania lęku przed człowiekiem.

Jak wynika z doniesień medialnych, to niestety zachowanie kobiety doprowadziło do ataku. Szukała ona zrzutów jelenia w okolicy gawry. W tym czasie na świat przychodzą młode niedźwiadki i samice są niezwykle wyczulone na zagrożenie. W tej sytuacji zaskoczone zwierzę zaatakowało, ale skończyło się na powierzchownych ranach nie zagrażających życiu. Kobieta zdołała o własnych siłach zejść z wyższych partii gór. Takie fizyczne ataki są rzadkością i prowokują je najczęściej właśnie zbieracze zrzutów, którzy penetrują zarośla i młodniki w okresie gdy niedźwiedzie potrzebują spokoju związanego z rozrodem.

Media donosiły ma początku marca br. o ataku niedźwiedzia na kobietę w Nadleśnictwie Cisna. To incydentalny przypadek czy takie rzeczy się zdarzają i jak ich możemy uniknąć? A jak już dojdzie do spotkania, to jak się ratować? Metoda z „Przyjaciół” Mickiewicza chyba nie jest do końca skuteczna.

Jeżeli niedźwiedź zostanie jednak przez nas zaskoczony i będzie bronić swojego potomstwa bądź żeru, to może zareagować atakiem w samoobronie. Im bliżej zaskoczonego niedźwiedzia się znajdziemy, tym większe ryzyko, że tak zareaguje. Często jednak takie ataki to jedynie próba odstraszenia, a nie faktyczna agresja. Musimy pamiętać, że jesteśmy w domu niedźwiedzia, że to on jest u siebie, a my jesteśmy jedynie gośćmi. Wędrując po Tatrach, Bieszczadach czy Beskidzie Sądeckim musimy wpisać w wyprawę ryzyko spotkania z niedźwiedziami.

Jeżeli już zaskoczymy niedźwiedzia, to przede wszystkim trzeba zachować spokój i nie uciekać w panice, ponieważ może to wyzwolić za nami chęć pogoni. Niedźwiedź szybko biega i świetnie wspina się po drzewach, więc jesteśmy bez szans. Nie wolno pod żadnym pozorem podchodzić do zwierzęcia, szczególnie młodych i rzucać jedzenia. Jeżeli zwierzę jest daleko i nas nie zauważyło to należy cicho i powoli się wycofać, obserwując niedźwiedzia. Trzeba się upewnić, że będzie miało gdzie uciec, jeżeli nas zauważy. Nie wolno także krzyczeć, żeby go nie zaskoczyć i nie sprowokować do ataku. Jeżeli niedźwiedź już nas zauważył, to należy dać mu znać, że ma do czynienia z człowiekiem, czyli stanąć prosto z odsłoniętą twarzą, można machać wolno rękami nad głową i mówić coś niskim głosem. Najprawdopodobniej niedźwiedź stanie na tylnych łapach. Nie jest to oznaka agresji, tylko przejaw badania otoczenia. Najczęściej niedźwiedzie wtedy oddalają się, żeby uniknąć kontaktu z człowiekiem.

Jeżeli mimo wszystko niedźwiedź się do nas zbliża to należy pozostać na swoim miejscu i odzywać się spokojnym głosem. Jeśli się zatrzyma należy wycofywać się powoli by zwiększyć dystans i zejść mu z drogi. Biegnący w naszym kierunku niedźwiedź często chce tylko nas przestraszyć. Można spróbować odwrócić jego uwagę kładąc przed nami jakąś rzecz. Jeżeli mimo wszystko przypuści na nas atak to należy się położyć na ziemi i przykryć rękami kark a nogi zgiąć i przyłożyć do brzucha. Jeżeli mamy plecak to go nie ściągajmy, tylko zostawmy na plecach ponieważ pomoże osłonić korpus. Jak zawsze w górach należy mieć ze sobą telefon z aplikacją, która pozwoli nam wezwać pomoc. Takie sytuacje są jednak ekstremalnie rzadkie i bardziej niż niedźwiedzi powinniśmy obawiać się kleszczy.

W jaki sposób powinien zachowywać się człowiek, by nie kusić niedźwiedzi do zbliżania się do ludzkich siedzib i prowokowania konfliktów?