Bloki z programu Mieszkania dla Rozwoju w Skawinie wyrastają z ziemi. Za trzy miesiące będą w stanie surowym

W czerwcu budynki będą gotowe w stanie surowym. Do najmu mają być dostępne pod koniec 2025 roku.

Teraz zakończono etap stabilizowania gruntu z ponad 550 kolumnami betonowymi pod wszystkimi budynkami.

Palowanie terenu było konieczne z powodu zróżnicowanej budowy geologicznej w tym rejonie.

- To niezwykle ważna inwestycja. Gmina Skawina dynamicznie się rozwija i rośnie zapotrzebowanie na mieszkania. Już dziś odnotowujemy zainteresowanie powstającymi mieszkaniami. Dostęp do wszystkich niezbędnych do komfortowego życia usług oraz bardzo dobre połączenie z Krakowem sprawiają, że nasze miasto jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania – podkreśla Norbert Rzepisko, burmistrz gminy Skawina.