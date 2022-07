"Bolivar" odc. 31. Spisek przeciwko armii wyzwoleńczej. Streszczenie odcinka [20.07.2022]

Bolivar odc. 31. Streszczenie

Między Felisą a generałem Santanderem rodzi się uczucie. Niestety, ojciec dziewczyny nie pochwala tego związku. W dodatku pan Mora postanawia przejść na stronę rojalistów. Oburzona Felisa ucieka od ojca i wraca do obozu patriotów. Generał Santander, wraz z Juliem Herrerą spisują się na medal i docierają do obozu z licznymi rekrutami. Bolivar narzuca wszystkim swoją wolę i zmusza swoich podwładnych do morderczego marszu przez Andy. Josefina, ukochana Bolivara, czuje się nie najlepiej, ale decyduje się na towarzyszenie wojsku aż do końca. Ojciec Felisy podsłuchuje rozmowy patriotów na temat planowanej trasy marszu i wyrusza na poszukiwanie wojsk rojalistów. Po drodze zatrzymuje się w małym miasteczku, gdzie czeka go niemiła niespodzianka.