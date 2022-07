"Bolivar" odc. 33. Nieudane plany Manuelity. Streszczenie odcinka [22.07.2022]

Bolivar odc. 33. Streszczenie

Po trudach górskiej wędrówki, armia Bolivara odpoczywa w miasteczku o nazwie Socha. Po kilku dniach ruszają dalej. Niestety, rojalistom udaje się rozgromić oddział złożony z ludzi pułkownika Rondona. Bolivar postanawia poprowadzić swoich ludzi prosto do Santaf. Ma nadzieję, że w ten sposób uniknie kolejnego ataku wojsk generała Barreiro. Patrioci szczęśliwie docierają w okolice Boyac. Tymczasem James Thorne, mąż Manuelity, wybiera się do Panamy w interesach. Niestety, pewien tajemniczy adwersarz krzyżuje jego plany i doktor Thorne musi zostać na jakiś czas w Limie. Manuelita nie jest tym zachwycona, bo licząc na nieobecność męża zaprosiła do siebie Rositę, nową znajomą, która sympatyzuje z ruchem patriotycznym. Młode kobiety postanawiają razem działać na rzecz generała Bolivara.