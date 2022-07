"Bolivar" odc. 44. Niespodziewane wyznanie miłości. Streszczenie odcinka [31.07.2022]

Bolivar odc. 44. Streszczenie

Niewierna żona Anglika Thorne'a wymyśla fałszywy pretekst, żeby wyjechać do Guyaquil, gdzie czeka na nią kochanek, generał Bolivar. Niestety, troskliwy mąż przydziela jej do towarzystwa swojego sługę, żeby nad nią czuwał. Oficerowie Bolivara nabierają pewności, że generał się zakochał, co źle wróży planowanej kampanii wojennej. Dionisio odbiera w mennicy pieniądze dla armii patriotów. Na targu, gdzie kupuje zapasy żywności, okazuje się, że monety wybite na polecenie wiceprezydenta są fałszywe. Kiedy Thorne nabiera pewności, że jest zdradzany, miłość wyznaje mu Elsa, kuzynka Manuelity.