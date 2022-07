"Bolivar" odc. 48. Nieślubne dziecko. Streszczenie odcinka [05.08.2022]

Bolivar odc. 48. Streszczenie

Bolivar wysyła prośbę do Kongresu Kolumbii o zgodę na wymarsz wojsk wyzwoleńczych do Peru i podjęcie walki z tamtejszą armią hiszpańską. Nie wie o tym, że w kongresie rośnie w siłę frakcja przeciwna tej kampanii. Manuelita, która chce być przy generale, namawia swojego męża i jego kochankę na wyjazd do Limy. Jej znajoma akuszerka potwierdza, że Elsa spodziewa się nieślubnego dziecka Jamesa Thorne'a, co mogłoby wywołać skandal w Quito. Don Gervasio uczy Marcelę pisać i czytać, chce z niej zrobić prawdziwą damę.